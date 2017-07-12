События

16:26 12.07.2017

Айсберг в 1 трлн тонн откололся от Антарктиды

Айсберг массой в один триллион тонн отделился от шельфового ледника Ларсена С в Антарктике, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на британских специалистов.

Этот айсберг, как ожидается, получит название A68. Считается, что он входит в "десятку" самых массивных когда-либо зарегистрированных учеными айсбергов. При этом он вдвое меньше другой гигантской льдины B-15, которая отделилась от шельфового ледника Росса в 2000 году.

"На данный момент мы видим один большой айсберг. Скорее всего, он со временем расколется на мелкие кусочки", - сказал профессор гляциологии британского Университета Суонси Адриан Лакман.

В сообщениях указывается, что А68, возможно, в течение многих лет останется примерно в том же районе, где он находится сейчас. В таком случае его масса длительное время не будет существенно уменьшаться.

Согласно другому сценарию, айсберг будет смещаться в более теплые воды, и тогда процесс таяния пойдет довольно быстро.

А.Лакман подчеркнул, что неопровержимые доказательства того, что откол гигантского айсберга связан с процессом изменения климата, отсутствуют.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

СБУ проводит обыски во Львовском горсовете

Три мусорные свалки горели в разных областях Украины во вторник

Украина ждет оборонного вооружения от зарубежных партнеров

Следствию необходимо изучить журналистскую работу Шеремета в Украине как возможный мотив убийства – отчет

Украинский военный погиб в среду вследствие вражеского обстрела

ПОСЛЕДНЕЕ

ЮНЕСКО рекомендует Киеву утвердить генплан до конца 2018 года

Порошенко инициирует создание Министерства по вопросам ветеранов

В Украину с пятницы придет похолодание

Мать и дочь полгода поставляли в салоны красоты фальсифицированный ботокс

В Харькове задержаны члены группировки, обокравшей более 40 квартир

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5773.html
РЕКЛАМА