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16:15 12.07.2017

ЮНЕСКО рекомендует Киеву утвердить генплан до конца 2018 года

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО рекомендует Киеву утвердить генеральный план до конца 2018 года, заявила заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

Замминистра на пресс-конференции в среду в Киеве отметила, что Центр всемирного наследия принял рекомендации, которые Украине необходимо выполнить с целью защиты объекта всемирного наследия в Киеве.

"Есть просьба к государству-участнику до 1 декабря 2018 года проинформировать, что было сделано во исполнение этого решения и рассмотреть этот отчет на 43-й сессии в 2019 году с перспективой рассмотрения, в случае подтверждения существования реальной или потенциальной угрозы ценности, возможного включения объекта в перечень объектов всемирного наследия под угрозой", - сказала она.

По словам замминистра, решение является непростым для Украины и предусматривает необходимость остановить строительство в буферных зонах.

"На сегодняшний день мы активно информируем Центр всемирного наследия о запланированых градостроительных преобразованиях в буферных зонах, так что работа осуществляется. Но еще раз подчеркиваю: многое зависит от киевской власти, потому что вопрос утверждения генерального плана никто не снимал и этот вопрос является критическим требованием Центра всемирного наследия - утвердить генеральный план до конца 2018 года", - сказала Т.Мазур.

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