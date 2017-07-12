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12:45 12.07.2017

В Сумской области суд запретил деятельность русского культурного центра

Сумской окружной административный суд запретил деятельность общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", сообщается на странице в соцсети Facebook в среду.

"10 июля 2017 года Сумский окружной административный суд рассмотрел административное дело №818/514/17 по иску Главного территориального управления юстиции в Сумской области к общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", третье лицо - управление Службы безопасности Украины в Сумской области. В своих исковых требованиях истец просил осуществить принудительный роспуск (ликвидацию) общественной организации "Русский культурный центр Сумской области", - говорится в сообщении.

По результатам судебного разбирательства дела исковые требования были удовлетворены в полном объеме, отмечают в суде.

На данное время решение не набрало законной силы и может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции.

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