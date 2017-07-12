В Харькове задержаны члены группировки, обокравшей более 40 квартир

Харьковский полицейские задержали трех членов преступной группировки с международными связями, специализировавшейся на квартирных кражах в городе и области.

"Сотрудники уголовного розыска задержали одного из преступников во время попытки совершения кражи с проникновением в квартиру путем взлома секретных замков… Позднее по горячим следам были задержаны и его подельники, в том числе женщина, которая занималась сбором информации о квартирах обеспеченных людей и выставляла так называемые метки, по которым можно было определить наличие хозяев дома",- написал на своей страницу в Facebook начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Анатолий Дмитриев.

Как уточнили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, задержанные – 48-летний организатор группы, 28-летний квартирный вор (оба граждане Грузии) и 35-летняя гражданка Украины, которая занималась сбытом краденного через сеть Интернет. Все трое жили в Харькове и были ранее судимы за кражи.

В ходе обыска у задержанных изъяты украденные из квартир вещи (вещественные доказательства по более чем 40 эпизодам), а также наркотики и граната РГД-5 с запалом.

По информации А.Дмитриева, полиция также установила, что действия группы координировались через двух граждан Грузии, один из которых - 52-летний "вор в законе" - живущий сейчас на территории Турции.

Досудебное расследование проводится по статье "кража". Один из задержанных уже арестован, в отношении двух других решается вопрос об избрании меры пресечения.