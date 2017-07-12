Вакантный пост вице-премьера Грузии занял глава МИД Джанелидзе

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назначен вице-премьером, сообщил в среду на заседании правительства председатель кабинета Георгий Квирикашвили.

"Думаю, что этим назначением мы подчеркиваем внешнеполитические приоритеты Грузии. Глава МИД Михаил Джанелидзе внес большой вклад в процесс визовой либерализации (с ЕС - ИФ), в реализацию внешней политики", - сказал Г.Квирикашвили.

Должность вице-премьера Грузии стала вакантной после ухода для участия в выборах мэра Тбилиси бывшего министра энергетики Кахи Каладзе. Всего у премьера Грузии предусмотрено три заместителя.

Новым министром энергетики Грузии назначен Илья Элошвили, занимавший до этого пост первого заместителя главы этого ведомства. "На протяжении нескольких месяцев он уже был министром. Так что у него уже есть опыт. Я уверен, что он успешно справится с важными задачами, стоящими перед ведомством", - заявил Г.Квирикашвили.

По словам премьера, у нового министра есть опыт работы в частном и публичном секторе, а также в международных программах. "Думаю, Илья будет очень успешным министром энергетики", - сказал Г.Квирикашвили.