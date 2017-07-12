Среди задержанных во время протестов в Гамбурге - шесть россиян

Шесть российских граждан были задержаны полицией Германии во время беспорядков в преддверии и во время саммита "двадцатки" в Гамбурге, передает в среду немецкая радиостанция "Дойче велле" со ссылкой на местную полицию.

В пресс-службе полиции заявили, что четверо граждан России были взяты под стражу. При этом полиция задержала еще двоих россиян, однако вскоре им вернули свободу.

Более подробной информации о причинах задержания и дальнейших действиях в отношении задержанных пока не приводится.

Как отмечает "Дойче велле", в настоящий момент под стражей находится 51 предполагаемый участник беспорядков, в том числе иностранцы. Помимо немцев, среди задержанных числятся граждане Франции, Испании, Италии, Австрии, Швейцарии и Нидерландов.

Протесты в Германии проходили на протяжении трех дней в связи с саммитом "группы двадцати", который состоялся 7-8 июля в Гамбурге.