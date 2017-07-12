Следствию необходимо изучить журналистскую работу Шеремета в Украине как возможный мотив убийства

Комитет защиты журналистов заявляет об отсутствии конкретных результатов в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета спустя почти год и рекомендует Украине задействовать все необходимые ресурсы для установления организаторов этого преступления, изучив его журналистскую деятельность в Украине как потенциальный мотив убийства.

"Комитет защиты журналистов предлагает такие рекомендации… президенту Порошенко задействовать достаточные ресурсы… для привлечения к ответственности виновных в убийстве Павла Шеремета, в частности организаторов этого преступления… рассмотреть возможность приглашения независимых международных следователей с целью расследования убийства П.Шеремета", - говорится в специальном отчете Комитета защиты журналистов (CPJ), обнародованном в среду на пресс-конференции в Киеве.

В рекомендациях также указывается, что расследование не привело к надлежащим результатам и ведомствам, которые занимаются расследованием этого убийства, следует "изучить журналистскую работу Шеремета в Украине как потенциальный мотив его убийства".

Кроме того, в рекомендациях значится необходимость возобновления следствия об убийства путем проверки неизученных версий и допросов свидетелей, которые еще не общались со следователями.

Комитет также рекомендует международному сообществу содействовать в данном расследовании: правительству России и Белоруссии сотрудничать со следствием и содействовать допуску украинских следователей к материалам, которые имеют отношение к этому делу в России и Белоруссии соответственно.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

На днях президент Украины Петр Порошенко провел встречу с семьей П.Шеремета и представителями Комитетазащиты журналистов. Он заявил, что правоохранительные органы в ближайшее время должны дать публичный отчет о результатах следствия.