События

11:44 12.07.2017

Военные семи стран прибудут в конце июля на учения в Грузию

Многонациональные военные учения "Достойный партнер 2017" стартуют в Грузии 30 июля, сообщает в среду Министерство обороны республики.

"Сила в партнерстве" - это главный девиз учений "Достойный партнер 2017", которые проводятся в Грузии уже в третий раз. На этот раз они будут более масштабными. В учениях задействованы восемь стран - членов и партнеров НАТО: Грузия, США, Великобритания, Германия, Турция, Словения, Армения и Украина", - сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, цель учений - повышение обороноспособности Грузии и совместимости военных подразделений стран-партнеров со стандартами НАТО, формирование и развитие возможностей регионального и единого партнерства, а также совершенствование логистического и оперативного планирования и аспектов исполнения.

В рамках полевых учений их участники будут выполнять различные боевые задачи, говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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