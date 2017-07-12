Украинский военный погиб в среду вследствие вражеского обстрела

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в среду от ранений, полученных в результате вражеского обстрела в районе Зайцево (Донецкая обл.), сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТГ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице Бахмута", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.