События

11:31 12.07.2017

Украинский военный погиб в среду вследствие вражеского обстрела

Военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб в среду от ранений, полученных в результате вражеского обстрела в районе Зайцево (Донецкая обл.), сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня утром в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе Зайцево (ОТГ "Донецк") был тяжело ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины. От многочисленных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, украинский военнослужащий умер в Центральной районной больнице Бахмута", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

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Интерфакс-Украина
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