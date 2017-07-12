События

11:24 12.07.2017

Пограничники задержали двух сталкеров из РФ и Украины, направлявшихся в Чернобыльскую зону

Пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда задержали возле отселенного пгт Вильча Полесского района Киевской области двоих лиц, которые пытались пешком попасть в зону отчуждения и обязательного отселения Чернобыльской АЭС.

"Проникнуть на территорию Чернобыльской зоны пытались украинец и россиянин 24-х и 29-ти лет. Со слов путешественников стало известно, что прибыли они с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснилось, гражданин России попал на территорию нашего государства в установленном порядке через один из пунктов пропуска", - сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в среду.

Задержанные переданы сотрудникам Национальной полиции для установления обстоятельств правонарушения и принятия правового решения.

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Интерфакс-Украина
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