События

08:10 12.07.2017

Грабители на "Фольксвагене" отобрали у мужчины сумку с деньгами днем вблизи банка в Киеве

В Голосеевском районе Киева неподалеку от банковского отделения злоумышленники днем отобрали у мужчины сумку с деньгами.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, грабители скрылись на автомобиле "Фольксваген" серого цвета.

"Около 15:30 правоохранители получили сообщение о нападении на мужчину. Когда прибыли на место происшествия, выяснилось, что киевлянин вышел из банковского отделения с сумкой с деньгами, которую положил в свой автомобиль на заднее сиденье. В этот момент к нему подбежали несколько человек в масках и камуфляже, порезали два колеса и выхватили сумку. По предварительной информации, нападавшие забрали более 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В столице введен план "Перехват".

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После первоочередных следственных действий будет определена правовая квалификация преступления.

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Интерфакс-Украина
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