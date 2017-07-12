События

07:37 12.07.2017

Полиция задержала открывшего огонь из травмата в Киеве на Днепровской набережной – СМИ

Полиция задержала человека, который открыл стрельбу на Днепровской набережной в Киеве, сообщает специализированное интернет-издание "dtp.kiev.ua".

"Стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина. После выстрелов нападавший попытался скрыться. Моментально сработала полиция, молодцы!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба велась из травматического оружия. Пострадал мужчина – с серьезными ранениями был срочно госпитализирован.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд окончательно отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора

Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Дейдея

У Рады митингуют сторонники снятия депутатской неприкосновенности

Луценко обещает завершение осенью расследования дела по расстрелам на Майдане

Боевики ОРДО ночью обстреляли жилые кварталы Марьинки из АГС и пулеметов

ПОСЛЕДНЕЕ

Один украинский военный ранен в зоне АТО в результате 21 обстрела со стороны боевиков за минувшие сутки

Во Львове полиция пресекла реализацию контрафактного кофе

Кабмин 11 июля намерен утвердить госзаказ на подготовку кадров и стратегию миграционной политики до 2025

В среду в Украине начнется подача абитуриентами электронных заявлений в вузы - Минобразования

Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны - указ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog8008.html
РЕКЛАМА