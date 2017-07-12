Полиция задержала открывшего огонь из травмата в Киеве на Днепровской набережной – СМИ
Полиция задержала человека, который открыл стрельбу на Днепровской набережной в Киеве, сообщает специализированное интернет-издание "dtp.kiev.ua".
"Стрельба возникла "на ровном месте" возле круглосуточного магазина. После выстрелов нападавший попытался скрыться. Моментально сработала полиция, молодцы!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельба велась из травматического оружия. Пострадал мужчина – с серьезными ранениями был срочно госпитализирован.