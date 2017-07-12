Один украинский военный ранен в зоне АТО в результате 21 обстрела со стороны боевиков за минувшие сутки

Боевики за минувшие сутки 21 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в среду утром.

"За минувшие сутки, один украинский защитник, в результате гранатометного обстрела получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Боевики трижды били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и 82 миллиметрового миномета по Новоалександровке. Десять мин выпустили по Новотошковскому. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли украинских военных в Новозвановке и Станице Луганской.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по шахте Бутовка и 82-мм миномета, гранатометов, стрелкового оружия по Авдеевке.

На мариупольском направлении ночью враг продолжил обстреливать украинские опорные пункты в Павлополе.

Кроме того противник активизировал воздушную разведку.