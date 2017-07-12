Во Львове полиция пресекла реализацию контрафактного кофе

Во время санкционированных обысков во Львове изъято более тысячи пакетов фасованного кофе и более сотни килограммов кофе в зернах, оборудование для ее фасовки, а также другая продукция с незаконно нанесенным логотипом регионального кофейного бренда, сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"К правоохранителям обратился с заявлением правообладатель торговой марки. Представители бренда сообщили, что в результате ее незаконного использования им нанесен значительный ущерб… Противоправную деятельность организовал местный 32-летний предприниматель. Сеть магазинов находилась в исторической части Львова. В торговых точках реализовывали кофе, сувениры и другие продукты. На всех товарах был нанесен логотип торговой марки, права на которую принадлежат другому лицу. Кроме того, для привлечения большего круга клиентов и туристов в сети Интернет разместили объявления и рекламу продукции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным правообладателю торгового знака нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей штраф в размере 170-255 тыс грн с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, и с конфискацией и уничтожением продукции и материалов для ее изготовления.