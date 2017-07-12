Кабмин 11 июля намерен утвердить госзаказ на подготовку кадров и стратегию миграционной политики до 2025

Кабинет министров Украины на заседании 11 июля намерен утвердить государственный заказ на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2017 году и стратегию государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года.

Согласно повестке заседания, размещенной на сайте правительства, данные вопросы на заседании представят первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив и министр внутренних дел Арсен Аваков, соответственно.

Кабмин намерен утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по психологической реабилитации участников антитеррористической операции (АТО) и одобрить концепцию государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной реадаптации участников АТО на период до 2022 года.

Планируется одобрить подписание соглашения с правительством Молдовы о реадмиссии и имплементационного протокола о порядке ее реализации; с правительством Саудовской Аравии о воздушном сообщении; утвердить соглашение с правительством Венгрии о содержании автодорожных пограничных мостов на украинско-венгерской государственной границе.

Кабмин намерен создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

Правительство намерено утвердить порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для подготовки кадров в профессионально-технических учебных заведениях по профессиям общегосударственного значения.

Правительство планирует утвердить критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере семеноводства и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного контроля Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кабмин намерен утвердить финансовый план государственного предприятия "Администрация морских портов Украиныˮ на 2017 год.

Также Кабмин намерен утвердить положение об инклюзивно-ресурсном центре и создать Координационный совет по вопросам популяризации среди населения оздоровительной двигательной активности.

Кроме того, правительство намерено рассмотреть кадровые вопросы.

Начало заседания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00.