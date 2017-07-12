В среду в Украине начнется подача абитуриентами электронных заявлений в вузы - Минобразования

В среду, 12 июля, в Украине начнется подача абитуриентами электронных заявлений для поступления в высшие учебные заведения, говорится в информации опубликованной на сайте Министерства образования и науки.

В 2017 году абитуриенты могут подавать сертификаты внешнего независимого оценивания (ВНО) 2017 и 2016 годов, а подача заявлений возможна только в электронном виде через электронные кабинеты, которые можно зарегистрировать до 18:00 25 июля.

Всего каждый абитуриент может подать 9 заявлений на 4 специальности.

Прием документов продлится до 18:00 26 июля.

В то же время, те абитуриенты, которые при поступлении в вузы должны сдавать творческие экзамены, либо поступают не на основании результатов ВНО, а экзаменов - должны подать заявления до 18:00 20 июля.

Списки рекомендованых к зачислению в вузы на места государственного заказа должны быть опубликованы не позднее 12:00 1 августа, а само зачисление должно произойти до 12:00 7 августа.