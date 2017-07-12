События

04:12 12.07.2017

В центре Киева машина сбила полицейского, перебегавшего дорогу на "зеленый" – СМИ

В центре Киева, на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского, автомобиль сбил сотрудника полиции, сообщает портал "Киев Оперативный".

"В центре Киева, возле Верховной Рады, на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского водитель автомобиля Hyundai, г.н. №BE8102BE, сбил перебегающего на "зелёный" сигнал светофора лейтенанта национальной полиции", - говорится в сообщении.

При столкновении с автомобилем, правоохранитель ударился головой об лобовое стекло, а также травмировал ногу.

Впоследствии сотрудник полиции был госпитализирован.

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Интерфакс-Украина
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