В центре Киева машина сбила полицейского, перебегавшего дорогу на "зеленый" – СМИ

В центре Киева, на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского, автомобиль сбил сотрудника полиции, сообщает портал "Киев Оперативный".

"В центре Киева, возле Верховной Рады, на пересечении улиц Шелковичной и Грушевского водитель автомобиля Hyundai, г.н. №BE8102BE, сбил перебегающего на "зелёный" сигнал светофора лейтенанта национальной полиции", - говорится в сообщении.

При столкновении с автомобилем, правоохранитель ударился головой об лобовое стекло, а также травмировал ногу.

Впоследствии сотрудник полиции был госпитализирован.