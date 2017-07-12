Руководству Минобороны нужно добиться преобразований в армии на культурном уровне - советник

Иностранные советники при Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины наблюдают значительный прогресс в реформировании украинского войска и готовы поддерживать этот процесс.

Во время встречи с руководством Минобороны в Киеве во вторник иностранный стратегический советник при Минобороны и ВСУ генерал в отставке Джон Филипп Абизейд отметил, что значительные позитивные изменения происходят в подготовке ВСУ, гражданско-военном сотрудничестве. Однако наиболее важными и сложными заданиями для руководства украинского оборонного ведомства, по его словам, должны стать преобразования в армии на культурном уровне.

Дж.Ф.Абизейд положительно отозвался на предложение министра обороны Украины Степана Полторака о необходимости увеличения помощи в подготовке личного состава ВСУ, в частности, языковой подготовки военнослужащих.

"Иностранные советники имеют полный контакт с руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, мы рассчитываем на высокий уровень доверия и взаимодействия и на рабочем уровни в процессе реформирования", - отметил советник.