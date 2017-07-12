События

03:59 12.07.2017

Руководству Минобороны нужно добиться преобразований в армии на культурном уровне - советник

Иностранные советники при Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины наблюдают значительный прогресс в реформировании украинского войска и готовы поддерживать этот процесс.

Во время встречи с руководством Минобороны в Киеве во вторник иностранный стратегический советник при Минобороны и ВСУ генерал в отставке Джон Филипп Абизейд отметил, что значительные позитивные изменения происходят в подготовке ВСУ, гражданско-военном сотрудничестве. Однако наиболее важными и сложными заданиями для руководства украинского оборонного ведомства, по его словам, должны стать преобразования в армии на культурном уровне.

Дж.Ф.Абизейд положительно отозвался на предложение министра обороны Украины Степана Полторака о необходимости увеличения помощи в подготовке личного состава ВСУ, в частности, языковой подготовки военнослужащих.

"Иностранные советники имеют полный контакт с руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, мы рассчитываем на высокий уровень доверия и взаимодействия и на рабочем уровни в процессе реформирования", - отметил советник.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд окончательно отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора

Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Дейдея

У Рады митингуют сторонники снятия депутатской неприкосновенности

Луценко обещает завершение осенью расследования дела по расстрелам на Майдане

Боевики ОРДО ночью обстреляли жилые кварталы Марьинки из АГС и пулеметов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно дофинансирования сектора безопасности и обороны - указ

В центре Киева машина сбила полицейского, перебегавшего дорогу на "зеленый" – СМИ

ПРО США успешно перехватили над Тихим океаном аналог северокорейской ракеты

Человек погиб в результате взрыва при столкновении автомобиля с газовым модулем на АЗС в Киеве

Пять человек получили термические ожоги в автобусе во Львовской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА