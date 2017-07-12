События

00:09 12.07.2017

Человек погиб в результате взрыва при столкновении автомобиля с газовым модулем на АЗС в Киеве

В Бородянском районе вблизи с. Загальцы (64 км автодороги Ковель-Киев) автомобиль "Daewoo Lanos" столкнулся с газовым модулем на АЗС "UPG".

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вследствие столкновения произошел взрыв емкости с газом с последующим горением.

В 19:12 пожар на АЗС "UPG" локализован и в 19:45 ликвидирован.

В результате взрыва погиб один человек и еще один пострадал.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

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Интерфакс-Украина
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