События

23:09 11.07.2017

Пять человек получили термические ожоги в автобусе во Львовской области

Пять человек получили термические ожоги в автобусе во Львовской области, сообщили агентству в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел в рейсовом автобусе в Турковском районе Львовской области около 19.00.

Как указано в сообщении, водитель и четверо пассажиров получили термические ожоги во время движения автобуса "Эталон" по маршруту "Львов-Гусне". На момент инцидента в салоне автобуса находились около 40 пассажиров.

Потерпевших доставили в районную больницу. Одна из потерпевших – 8-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

По данным источников в правоохранительных органах, предварительно, в автобусе произошла авария системы охлаждения и все пострадавшие получили ожоги от пара.

На месте события работает следственно-оперативная группа.

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Интерфакс-Украина
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