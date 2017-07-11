Amrop займется поисками главы правления ПриватБанка – набсовет

Наблюдательный совет Приватбанка сообщил об избрании компании по подбору управленческого персонала Amrop Executive Search Ukraine для поиска кандидатов на должность главы правления (главного исполнительного директора) и первого заместителя главы (финансовый директор) ПАО КБ "ПриватБанк".

Как сообщает пресс-служба набсовета ПриватБанка, компания Amrop выбрана в ходе независимого конкурса среди 11 ведущих компаний по поиску руководящего персонала, специализирующихся на банковском секторе.

Ожидается, что поиск главы правления и первого зама займет 4 недели: две недели - для обращения к кандидатам и отбора короткого списка для рассмотрения набсоветом; две недели - для собеседования кандидатов с набсоветом.

"Среди короткого списка (шортлиста) набсовет выберет финалистов, которые получат возможность возглавить изменения с высоким уровнем публичной огласки, целью которых является возвращение существенных инвестиций, осуществленных государством от имени украинского народа", - говорится в сообщении.

В целом предусматривается разработка и внедрение стратегии банка с целью возвращения к заметному росту и прибыльности, а также проведение работы с портфелем проблемных кредитов и активов банка.

Основными требованиями и рекомендациями к кандидатам является соответствующий профессиональный опыт работы на руководящих должностях банка и / или другого финансового учреждения; способность играть лидирующую роль в банковской сфере Украины; наличие предпринимательских, управленческих и лидерских навыков; умение принимать сложные решения, когда это необходимо; целостность и надежность; владение украинским и / или русским языками будет преимуществом.

Как сообщалось, нынешний глава правления ПриватБанка Александр Шлапак в конце июня заявил о намерении завершить антикризисную каденцию в банке. По его словам, соответствующее заявление наблюдательному совету банка подано и может быть рассмотрено на его следующем заседании в конце июля.

Экс-министр финансов Украины А. Шлапак был назначен главой правления ПриватБанка в декабре 2016 года, после того как правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.