События

18:57 11.07.2017

В прокуратуре Крыма просят сообщать им о нарушениях прав заключенных на оккупированном полуострове

В прокуратуре Автономной Республики Крым призывают сообщать им о фактах нарушений прав заключенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

"Прокуратура Автономной Республики Крым расследует факты нарушения Российской Федерацией на временно оккупированной территории полуострова Крым норм международного гуманитарного права, в том числе: пересмотр приговоров Украины по российскому уголовному законодательству и незаконные перемещения осужденных с полуострова в места лишения свободы, находящиеся на территории Российской Федерации (статьи 64, 76 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (IV Женевской Конвенции), а также другие нарушения прав осужденных и заключенных украинских граждан", - сообщается на странице прокуратуры в соцсети Facebook.

В прокуратуре призвали всех, кому известно что-либо об указанных фактах, обращаться к ним по тел.: 044-569-73-57, e-mail: prok.ark@ark.gp.gov.ua.

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