События

18:48 11.07.2017

Боевики с полуночи 7 раз нарушили режим тишины

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 7 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, один боец получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток противник 7 раз нарушил перемирие", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке" во вторник вечером.

Наибольшая активность боевиков наблюдалась в темное время суток на Мариупольском направлении. Так, с 3 ночи и почти до 6 утра незаконные вооруженные формирования из пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия обстреливали украинских военных в районе Павлополя. А ночью, вновь намеренно подвергая опасности гражданское население, боевики из гранатометов и пулеметов обстреляли жилые кварталы Марьинки.

Утром на Луганском направлении противник вел огонь из гранатомета по украинским позициям в Троицком. В результате обстрела один украинский военный получил ранения. А около 13.00 враг из миномета 82-мм калибра, гранатометов и стрелкового вооружения бил по поселку Березовое.

Кроме того, НВФ обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки на Донецком направлении, информирует пресс-центр.

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