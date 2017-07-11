События

17:23 11.07.2017

56% украинцев не готовы выйти на Майдан при бездеятельности власти, невыполнении обещаний и отсутствии реформ

55,9% украинцев не готовы (36,6% точно не готовы и 19,3% скорее не готовы) протестовать в случае бездеятельности власти, невыполнении ею своих обещаний, отсутствии реформ, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае-июне этого года Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

При этом 34,9% готовы протестовать в случае бездеятельности власти (15,9% точно готовы и 19% скорее готовы), 9,2% затруднились ответить.

58,3% опрошенных считают, что качество их жизни не зависит от того, как они голосуют на выборах, 35% считают, что зависит, 6,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Только 10,5% респондентов принимают активное участие в общественно-политической жизни своего населенного пункта. 41,2% делают это по мере возможности, 48,3% совсем не принимают участие в общественно-политической жизни своего населенного пункта.

В ходе исследования было опрошено 2 тысячи респондентов во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей). Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

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Интерфакс-Украина
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