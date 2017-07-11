71,5% украинцев не планируют ехать в ЕС в ближайшее время даже по "безвизу"

Несмотря на введение безвизового режима с ЕС, 71,6% украинцев не планируют поездок в страны Европы в ближайшее время (51,3% точно не планируют и 20,3% скорее не планируют), свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае-июне этого года Институтом Горшенина совместно с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

При этом 22,6% респондентов собираются поехать в страны ЕС (9,9% точно собираются и 12,7% скорее собираются).

Из тех опрошенных, кто не планирует ехать в Европу, 76,9% не могут это сделать из-за материального положения. У 15,4% нет желания посещать Европу, 14,4% не позволяет состояние здоровья, 9,2% не имеют возможности путешествовать из-за заботы о детях или близких, у 7,5% нет времени на поездки из-за плотного рабочего графика, 5,7% не привыкли планировать поездки на год.

Согласно данным опроса, 57,1% украинцев никогда не были за границей, 42,9% посещали хотя бы одну страну мира. 70,3% тех, кто когда-нибудь был за границей, ездили в страны Европы, 29,7% из них посещали не европейские страны.

В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей). Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.