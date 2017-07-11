События

17:13 11.07.2017

Рада рассматривает представление генпрокурора на депутата Довгого

Верховная Рада приступила к рассмотрению представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко на дачу согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого (депутатская группа "Воля народа").

Как сообщалось, 21 июня Ю.Луценко сообщил, что направил в парламент представление о даче согласия на привлечение внефракционного народного депутата, экс-секретаря Киевского горсовета О.Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенные в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда – заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал наличие недостатков в данном представлении, но направил его спикеру парламента Андрею Парубию.

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Интерфакс-Украина
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