События

16:35 11.07.2017

Больше половины украинцев поддерживают интеграцию в ЕС, только 10% - за сотрудничество с Таможенным союзом

В Украине 51,6% опрошенных респондентов считают, что стране следует интегрироваться в Европейский Союз, и только 10,2% выступают за тесное сотрудничество с Таможенным союзом Евразийского экономического союза, свидетельствуют результаты совместного опроса Института им.Горшенина и представительства Фонда им.Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Согласно результатам опроса, проведенного в мае-июне этого года, 25,4% респондентов высказались против интеграции как с ЕС, так и с ТС. Еще 12,8% не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, 26,5% опрошенных считают целесообразным сближение с Евросоюзом в общем рынке труда, 26,4% - в общей экономической системе, 24,2% - в общей системе безопасности (можно было указать несколько вариантов).

При этом 21,9% респондентов считают, что сближение Украины с ЕС целесообразно с точки зрения присоединения к Шенгенской зоне, 20,7% - что целесообразно с точки зрения ведения совместной внешней политики.

Помимо того, 15,6% опрошенных видят смысл в общей системе образования и здравоохранения с ЕС, 12,1% - в общем рынке энергетики, 12% - в гармонизированном с ЕС законодательстве, 11,8% - в общей валюте, 11,3% - в совместной культурной политике.

Однако 17,9% считают, что Украине никоим образом не нужно сближаться с ЕС, а 16,6% - затруднились ответить.

Опрос проводился в мае-июне этого года, в ходе исследования было опрошено 2000 респондентов во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей). Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

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Интерфакс-Украина
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