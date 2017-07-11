События

16:18 11.07.2017

За вступление Украины в НАТО на референдуме проголосовали бы 46% украинцев

В Украине 46,1% респондентов поддержали бы на референдуме вступление Украины в НАТО, 33,4% опрошенных проголосовали бы против, свидетельствуют результаты совместного опроса Института им.Горшенина и представительства Фонда им.Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в мае-июне этого года, 6,4% респондентов не пришли бы на такой референдум, еще 14,1% не смогли ответить.

На западе Украины поддерживают вступление в альянс 76,5% опрошенных граждан, на востоке – 29,2%, юге – 21,8%.

При этом 60,5% жителей юга Украины против членства в НАТО, на востоке это не поддерживают 43%, а на западе – только 11,8%.

В центре Украины количество сторонников и противников вступления Украины в НАТО практически одинаково: 39,1% - "за" и 41,5% - "против".

Опрос был проведен в мае-июне этого года. В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей). Ошибка репрезентативности не превышает 2,2%.

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