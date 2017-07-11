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15:35 11.07.2017

Джонсон назвал баснословной сумму требований ЕС к Лондону

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что ЕС требует неоправданно большую сумму от Лондона за Brexit.

"Сумма, которую я видел, кажется мне баснословной", - приводят британские СМИ слова Б.Джонсона.

Он отметил, что Великобритания заключит "хорошую сделку" по итогам переговоров с Брюсселем.

Ранее газета Financial Times, проанализировав новые требования группы стран во главе с Францией и Германией, сообщила, что выход Британии из ЕС может стоить ей до 100 млрд евро.

В ответ на это руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис заявил телеканалу ITV, что Лондон к оплате такие счета не примет.

В свою очередь координатор ЕС по переговорам по Brexit Мишель Барнье опроверг заявления о том, что финансовые требования Европейского Союза от Великобритании являются "наказанием" или "счетом за Brexit". Кроме того, он отметил, что точная сумма, которую должна будет выплатить Британия в ЕС по своим обязательствам, пока не установлена, для ее определения будет использована специальная методология.

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