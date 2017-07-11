"Киевстар" ожидает проведения двух тендеров по 4G в ноябре 2017 г. и в феврале 2018 г.

Два тендера на внедрение связи 4G в диапазонах 2600 МГц и 1800 МГц будут проведены в ноябре 2017 года и феврале 2018 года соответственно, прогнозирует президент компании "Киевстар" Петр Чернышов.

"Я думаю, первый 4G-тендер в диапазоне 2600 МГц будет проведен ноябре этого года, а в 1800 МГц – в феврале 2018 года", - сказал он журналистам в кулуарах Digital Ukraine Forum во вторник.

Он подчеркнул, что частоты в диапазоне 2600 МГц обеспечивают очень малую площадь покрытия и требуют миллиардных инвестиций. Из-за этого, для более широкого внедрения 4G, "Киевстар" будет ожидать проведение конкурса в диапазоне 1800 МГц.

"Мы запустим столько-то станций, может 10, может 100, но очевидно 2600-диапазон не может покрыть весь Киев, это ненормально дорого. Мы будем ждать конкурса в 1800-диапазоне, чтобы начать покрывать крупные города", - отметил П.Чернышов.

Он добавил, что, таким образом, ряд городов может получить услуги 4G связи до конца 2018 года.

При этом, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский также в кулуарах форума сообщил, что провести тендеры удастся раньше.

"Мы думаем, что раньше. План: провести оба тендера в этом году", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 4 июля принял постановление "О внесении изменений в постановления Кабмина № 200 от 22 февраля 2006 года и № 993 от 1 августа 2007 года", предусматривающее утверждение минимальной стоимости полученных на тендерном основании 15-летних лицензий для внедрения 4G в диапазоне 2600 МГц. Стартовая цена лицензий на запуск в Украине сети стандарта 4G оценивается в 6,3 млрд грн: в диапазоне 2600 МГц – 2,3 млрд грн, в диапазоне 1800 МГц – 4 млрд грн.

"Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Услугами оператора пользуется свыше 25 млн абонентов мобильной связи.

Акционеры "Киевстара" – международная группа VEON Ltd. (ранее – VimpelCom ltd), офис в Нидерландах.

Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже (NASDAQ), Нью-Йорк.