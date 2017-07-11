Суд подтвердил запрет на ношение никаба в общественных местах в Бельгии

Суд Европейского союза вынес решение, в котором признал обоснованным существующий в Бельгии запрет на ношение женщинами никаба в публичных местах, сообщают во вторник западные СМИ.

"(Запрет - ИФ) обеспечивает защиту прав и свобод других лиц, что является необходимым в демократическом обществе", - приводят СМИ выдержки из судебного вердикта.

Судьи также пришли к выводу, что ограничения на ношение этого мусульманского головного убора сохраняет целостность общества в Бельгии.

Иск был подан в суд ЕС двумя женщинами, исповедующими ислам. Одна из них имеет бельгийское подданство, другая прибыла из Марокко. По мнению истиц, законодательство Бельгии нарушает их право на личную свободу и, таким образом, является дискриминационным.

Запрет на ношение никаба в общественных местах был введен в Бельгии в 2011 году. В соответствии с решением бельгийского суда, на территории страны запрещено "появляться с частично или полностью скрытым лицом таким образом, что это мешает его распознать".

Помимо Бельгии, аналогичные меры были приняты во Франции и в Австрии.