События

14:13 11.07.2017

Судоходным компаниям могут запретить использование мазута в качестве топлива в Арктике

Судоходные компании оказались в ситуации, когда их все активнее призывают к постепенному отказу от использования мазута в качестве судового топлива в Арктике, пишет во вторник газета The Guardian.

Более того, о полном запрете мазута в Арктике могут объявить в ближайшие годы, отмечает издание.

Международная морская организация (IMO) одобрила экологическую экспертизу, которая позволяет использовать тяжелые сорта нефтепродуктов (мазута) судами в Арктике. Хотя ранее запрет на использование мазута в качестве судового топлива уже был введен в отношении Антарктики.

Разливы мазута несут угрозу морской жизни, морской флоре и фауне, поскольку, попадая в холодную воду, он образует на поверхности моря пленку, которую достаточно трудно удалить, отмечает издание.

С точки зрения экологии риск разрушения хрупкой экосистемы Арктики повышается еще и в связи с изменением климата, когда все больше морских трасс становятся доступными для судоходства, говорится в статье.

В минувшую пятницу члены комитета по защите морской среды Международной морской организации единогласно одобрили мандат на пересмотр смягчающих мер по использованию мазута с апреля 2018 года.

Официально призывов о запрещении применения мазута не звучало, однако "на этой ранней стадии нельзя исключать какие-либо варианты", приводит газета слова представителя IMO.

"Я практически уверен, что однажды этот запрет случится. Мы не будем с ним спорить, но наша роль в Международной морской организации заключается в том, чтобы убедиться, что мы не наносим несоразмерный ущерб судами, работающими на мазуте в Арктике", - отметил представитель организации.

Предположительно, более 850 судов, работающих в Арктике, бункеруются мазутом - на них приходится три четверти от всего топлива, используемого в данной части света. Большинство из них - суда, идущие под "удобными" флагами стран: Панама, Либерия, Сингапур, Маршалловы острова.

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