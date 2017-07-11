События

13:57 11.07.2017

Боевики ОРДО ночью обстреляли жилые кварталы Марьинки из АГС и пулеметов

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает об обстреле незаконными вооруженными формированиями Отдельных районов Донецкой области (ОРДО) жилых кварталов Марьинки ,в результате чего мирные жители не пострадали, однако был поврежден жилой дом.

"Так, ночью с 10 на 11 июля во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков из автоматических гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов снова попали жилые кварталы населенного пункта… среди местных жителей пострадавших нет", – сообщает Украинская сторона СЦКК во вторник днем на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

По информации Украинской стороны Центра, в результате обстрела была повреждена крыша жилого дома по улице Героев Чернобыля. По улице Прокофьева в результате попадания боеприпасов произошло кратковременное возгорание здания.

"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРДО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Указанное преступление свидетельствует о целенаправленных действиях НВФ ОРДО по дальнейшему обострению конфликта, откровенное пренебрежение минскими договоренностями и нежелание соблюдать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - заявили представители Украины в СЦКК.

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