Боевые расчеты ЗРК С-300 ВС ВСУ примут участие в международных учениях с боевыми стрельбами "Shabla – 2017" в Болгарии

Делегация Воздушных сил ВС Украины во вторник направилась в Республику Болгария для участия в международных тактических учениях с боевой стрельбой "Shabla - 2017", сообщает пресс-центр командования ВС ВСУ.

Украинскую делегацию возглавляет начальник зенитно-ракетных войск Воздушных сил ВСУ генерал-майор Дмитрий Карпенко. К участию в учениях, которые пройдут на полигоне "Шабла" Военно-воздушных сил вооруженных сил Республики Болгария, от ВС ВСУ будут привлекаться боевые расчеты подразделений ЗРК С-300 из состава зенитных ракетных войск, офицеры по организации взаимодействия, а также курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных сил им.Ивана Кожедуба общим количеством до 80 военнослужащих, до 2 самолетов военно-транспортной авиации", - говорится в обнародованном на сайте Минобороны сообщении.

Целью мероприятия является совершенствование боевой выучки личного состава подразделений воинских частей зенитных ракетных войск ВС ВСУ во время выполнения боевых (учебно-боевых) задач с применением зенитных ракетных комплексов средней дальности С-300, улучшение возможностей в решении задачи в многонациональной среде для достижения тактической совместимости с подразделениями противовоздушной обороны государств-членов НАТО, а также овладение курсантами практических навыков выполнения служебных (боевых) функций в войсках на должностях.

По словам Д.Карпенко, по согласованию с болгарской стороной проведение тактических учений состоится путем проведения совместного учения с боевыми стрельбами подразделений противовоздушной обороны.

"В течение учений личный состав зенитных ракетных войск Воздушных сил ознакомится с тактикой и процедурами, которые применяются подразделениями Военно-воздушных сил вооруженных сил государств-членов НАТО во время выполнения задач противовоздушной обороны, в частности, подготовки и ведения противовоздушной боя. Экипажи самолетов транспортной авиации получат практику при выполнении задач военно-транспортной перевозки", - отметили в пресс-центре командования ВС ВСУ.

Как сообщалось, 6 июля Д.Карпенко заявил, что в Украине начали готовить зенитные ракетные подразделения к отбитию серии массированных ударов с воздуха. "Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года", - цитирует начальника зенитно-ракетных войск Воздушных сил ВСУ пресс-служба Министерства обороны Украины.

По его словам, в планах на 2017 год у зенитных ракетных войск проведение почти 120 командно-штабых тактических учений и занятий. Состоятся также три тактические учения с боевой стрельбой. "Даже подразделения, вооруженные стационарными комплексами С-300ПТ, возобновили практику выполнения мобильных действий. Только в 2017 году таких маршей осуществлено уже около десяти", - сказал Д.Капенко.