Гройсман и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе и пути ее урегулирования

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером (Kurt Volker) нынешнюю ситуацию на Донбассе, а также подходы по ее урегулированию.

"Во время беседы была детально обсуждена нынешняя ситуация на Донбассе, а также базовые подходы по ее урегулированию", - говорится в обнародованном во вторник сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

В.Гройсман выразил уверенность, что "совместно с нашими международными партнерами мы остановим агрессора и достигнем мира на востоке Украины".