На Закарпатье украинские пограничники задержали 16 нелегалов из Вьетнама

Украинские пограничники совместно со словацкими коллегами задержали в Закарпатской области 16 нелегальных мигрантов из Вьетнама в рамках совместной специальной операции "Граница-2017".

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, украинские пограничники получили от словацких правоохранителей сообщение о движении неизвестных в пограничной зоне. На поиск и задержание правонарушителей были высланы группа реагирования и резерв.

Сначала в ходе оперативных и розыскных мероприятий пограничный наряд отдела "Гута" Чопского отряда задержал 14 человек, а чуть позже, во время проверки местности, еще двое нелегалов.

"Всего было задержано 16 граждан Вьетнама, из которых 12 мужчин и 4 женщин. Все они направлялись через лесную местность вне пунктов пропуска в направлении украинско-словацкой границы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, все задержанные не имели при себе никаких документов и сообщили, что являются гражданами Вьетнама.

Сейчас правонарушители доставлены в отдел пограничной службы для проведения фильтрационных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. После установления их личности задержанные будут привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение или попытка нарушения государственной границы).