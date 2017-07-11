Кличко сообщил когда завершат ремонт Воздухофлотского проспекта

Капитальный ремонт Воздухофлотского проспекта планируется завершить ко Дню Независимости Украины, 24 августа, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы взяли на себя задачу отремонтировать в этом году 300 км дорог и проездов. Работаем 24 часа в сутки, ведь в летний период температурные условия позволяют эффективно и быстро ремонтировать дороги. Сейчас на Воздухофлотском проспекте укладывают первый слой асфальта. Последний раз ремонт этой магистрали проходил в 1995 году, то есть более 20 лет назад. Длина участка, который ремонтируют - более 3 км. Планируем, что все работы здесь будут закончены ко Дню Независимости", - отметил В.Кличко во время ночной инспекции капремонта проспекта, сообщает во вторник пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Мэр подчеркнул, что Воздухофлотский проспект - важная транспортная магистраль, которая соединяет аэропорт "Киев" (Жуляны) с центром города. Поэтому многие туристы, которые приезжают в Киев, одной из первых видят именно эту дорогу и получают первые впечатления от столицы. И многие люди живут в Соломенском районе, которые ежедневно ездят по этой дороге.

В.Кличко также подчеркнул, что на каждую капитально отремонтированную дорогу в столице подрядчик дает 5 лет гарантии и обязуется за свой счет исправить недостатки, если таковые будут обнаружены.

"В этом году будет проведен капитальный ремонт Воздухофлотского проспекта на участке 3,1 км - от Севастопольской площади до Воздухофлотского путепровода. В частности, в рамках капитального ремонта на проспекте будет обустроено двухслойное покрытие дорожного полотна, покрытие тротуаров", - говорится в сообщении.