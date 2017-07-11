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11:13 11.07.2017

Кличко сообщил когда завершат ремонт Воздухофлотского проспекта

Капитальный ремонт Воздухофлотского проспекта планируется завершить ко Дню Независимости Украины, 24 августа, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы взяли на себя задачу отремонтировать в этом году 300 км дорог и проездов. Работаем 24 часа в сутки, ведь в летний период температурные условия позволяют эффективно и быстро ремонтировать дороги. Сейчас на Воздухофлотском проспекте укладывают первый слой асфальта. Последний раз ремонт этой магистрали проходил в 1995 году, то есть более 20 лет назад. Длина участка, который ремонтируют - более 3 км. Планируем, что все работы здесь будут закончены ко Дню Независимости", - отметил В.Кличко во время ночной инспекции капремонта проспекта, сообщает во вторник пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Мэр подчеркнул, что Воздухофлотский проспект - важная транспортная магистраль, которая соединяет аэропорт "Киев" (Жуляны) с центром города. Поэтому многие туристы, которые приезжают в Киев, одной из первых видят именно эту дорогу и получают первые впечатления от столицы. И многие люди живут в Соломенском районе, которые ежедневно ездят по этой дороге.

В.Кличко также подчеркнул, что на каждую капитально отремонтированную дорогу в столице подрядчик дает 5 лет гарантии и обязуется за свой счет исправить недостатки, если таковые будут обнаружены.

"В этом году будет проведен капитальный ремонт Воздухофлотского проспекта на участке 3,1 км - от Севастопольской площади до Воздухофлотского путепровода. В частности, в рамках капитального ремонта на проспекте будет обустроено двухслойное покрытие дорожного полотна, покрытие тротуаров", - говорится в сообщении.

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