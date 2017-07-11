Имущество жильцов пострадавшего от взрыва дома на Голосеевском проспекте в Киеве взято под охрану

Личные вещи киевлян, проживавших в трехэтажном доме на Голосеевском проспекте, 70, который пострадал вследствие взрыва, взяты под охрану, а само здание обнесено забором, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Геннадий Плис.

"Мы организовали охрану дома, который разрушен взрывом, и обнесли его забором. Таким образом, никаких рисков для личных вещей жителей нет. В то же время жители имеют доступ к своим вещам. Сейчас они с помощью спасателей достают из дома ценные вещи, технику и документы", - сказал Г.Плис во время брифинга, сообщает пресс-служба КГГА в понедельник.

Как сообщалось, 8 июля около 13:30 произошел взрыв в трехэтажном жилом доме по просп. Голосеевский, 70. В результате взрыва погибли 2 чел., пострадали 6 чел. Разрушено два этажа в одном из подъездов здания.

Киевские власти предоставили всем желающим жителям дома временное жилье. Согласно информации КГГА, по состоянию на утро 10 июля в общежитие на ул. Оболонской, 34, временно переселены 24 чел. из 77 зарегистрированных в доме. Часть людей пока решает вопрос временного жилья, часть отказалась от такого предложения.

Согласно выводам экспертов, реконструкция здания на Голосеевском проспекте, 70 не целесообразна.