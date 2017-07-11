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10:39 11.07.2017

Порошенко подписал закон о выплате единовременной финпомощи полицейским, раненым во время службы в органах внутренних дел

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в статью 97 закона Украины "О Национальной полиции" относительно выплаты единовременного пособия полицейскому", который урегулирует социальную защиту полицейских, получивших ранения при исполнении обязанностей в органах внутренних дел до принятия на службу в полиции.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, положения части 1 статьи 97 закона Украины "О Национальной полиции" по выплате единовременного пособия распространяются на полицейских, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) полученного при исполнении им служебных обязанностей, связанных с выполнением полномочий полиции, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением им службы в полиции.

Соответствующее пособие выплачивается Национальной полицией.

В то же время, законом не предусматривается расширение круга лиц, имеющих право на получение единовременного пособия или увеличения его размера.

За бывшими работниками милиции, которые не перешли на службу в полицию, сохраняется право на получение единоразовой денежной помощи, предусмотренной законом Украины "О милиции" и осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу закона Украины "О Национальной полиции".

Документ предусматривает, что Кабинет министров Украины в месячный срок со дня опубликования Закона, должен привести свои нормативно-правовые акты, а также акты министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Законом.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла данный закон (законопроект №5650) в целом 8 июня 2017 года. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

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