Сын Трампа мог быть первым, кто узнал о вмешательстве РФ в американские выборы

Дональд Трамп-младший мог быть первым человеком, узнавшим о предполагаемых попытках из России помочь его отцу в ходе предвыборной кампании 2016 года, полагает член комитет по разведке Палаты представителей США, конгрессмен-демократ Адам Шифф.

"Так, если это все верно, то (Д.Трамп-младший - ИФ) первый, кто мог узнать, что русские решили не только собрать информацию о позиции кандидатов (в президенты США - ИФ) или о том, какие действия они могут предпринять", - сказал он в эфире телеканала Эн-би-си.

"Но они приняли решение вмешаться, чтобы попытаться помочь кандидату, и первым человеком, кто мог об этом узнать, был сын президента, благодаря этому электронному письму..." - добавил А.Шифф.

Он подчеркнул, что письмо, якобы полученное Д.Трампом-мл. появилось до того, как Wikileaks начал публикацию писем Хиллари Клинтон.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на три источника сообщила, что Д.Трамп-мл., когда соглашался встретиться с юристом из РФ Натальей Весельницкой, знал, что обещанная ему информация, могла исходить от российских властей.

Так, по данным издания, в письме, отправленном американским музыкальным продюсером Робом Голдстоуном, который, как сообщалось, организовал эту встречу, указывалось, что источником информации, которая, предположительно, должна была скомпрометировать Х.Клинтон, являются власти России.

При этом газета не уточнила о том, какого рода компромат имелся в виду.

Ранее Д.Трамп-мл. написал у себя в "Твиттере", что "рад сотрудничать с комитетом, чтобы рассказать то, что он знает".

Накануне газета "Нью-Йорк таймс" сообщила, что в июне прошлого года Д.Трамп-мл. встречался с юристом Н.Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и располагает информацией о Хиллари Клинтон.

В свою очередь представители Д.Трампа-мл., а также советника президента США и его зятя Джареда Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления, и никак не затрагивалась тема выборов.