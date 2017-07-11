События

10:19 11.07.2017

Порошенко провел кадровые перестановки в СБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которыми уволил с должности заместителя главы Службы безопасности Украины Михаила Глуговского и назначил на пост замглавы спецслужбы Виктора Кононенко.

Указ №180/2017 об увольнении М.Глуговского опубликован на сайте главы Украинского государства.

Указами №№ 181/2017 и 182/2017 президент Украины уволил В.Кононенко с занимаемой им должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и назначил его замглавы спецслужбы.

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Интерфакс-Украина
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