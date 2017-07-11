В Покровском открыли таможенный пост

Открытый в городе Покровск в минувший понедельник таможенный пост должен значительно упростить экспорт и импорт товаров, а также упростить работу многих предпринимателей Донецкой области, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Как сообщает во вторник пресс-служба Донецкой ОВГА, во время торжественного открытия поста П.Жебривский отметил, что городские власти потратили на обустройство таможенного поста почти 1,5млн грн. По его словам, город получил новые рабочие места, новые поступления в бюджет. Также это позволит избежать уклонения некоторых предпринимателей от налогов и сборов.

"Все должны четко осознавать, что налоги - это плата за цивилизацию. За эти средства мы строим школы, больницы, дороги и многое другое. Областные власти внедряют много инициатив по легализации предпринимателей, мы хотим, чтобы результатом работы стали нормальные пенсии, чтобы бизнес понимал свою ответственность перед обществом", - заявил глава ОВГА.

В свою очередь начальник Донецкой таможни Государственной фискальной службы Украины Сергей Пасюк подчеркнул, что и город, и область, кроме новых поступлений получат возможность приобщиться к так называемому "дорожному эксперименту", предусматривающий перечисление в областной бюджет 50% средств, которые были собраны таможенным постом сверх плана. Эти средства можно будет расходовать исключительно на ямочный и капитальный ремонт автодорог.