События

10:11 11.07.2017

Ким Чен Ын отметил испытание баллистической ракеты посещением концерта группы "Моранбон"

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил музыкальный концерт при участии женского эстрадного коллектива "Моранбон", сыгранный в честь проведения успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), концерт, в ходе которого коллектив исполнил такие композиции как "Song of Hwasong Rocket" (англ.: "Песня ракеты Хвасон") и "Make Others Envy Us" (англ.: "Заставь их нам завидовать"), состоялся 9 июля.

Также на нем выступили такие северокорейские вокально-инструментальные ансамбли, как Chongbong Band, Wangjaesan Art Troupe и State Merited Chorus.

После концерта были объявлены танцы. Многие посетители вечера были в военной форме.

Как сообщалось, 4 июля КНДР провела испытания МБР, которые Пхеньян назвал успешными. Предположительно, ракета Хвасон-14 способна достигать берегов Аляски.

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