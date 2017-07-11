Семь боевых гранат нашли у ехавшего на лечение военнослужащего полицейские на ж/д-вокзале Мариуполя

Сотрудники ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области задержали на железнодорожном вокзале г.Мариуполь ехавшего на лечение в Кировоградскую область военнослужащего, у которого при себе были гранаты Ф-1 и РГД, сообщил начальник облуправления полиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером на железнодорожном вокзале Мариуполя полицией Донетчины задержан военнослужащий, который ехал в Кировоградскую область на лечение, с собой захватил, так на всякий случай, 6 гранат Ф-1, гранату РГД, и другую "пиротехнику", – написал В.Аброськин в своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Этим примером начальник облуправления полиции пояснил необходимость функционирования блокпостов в Донецкой и Луганской областях, а также проведения проверок правоохранителями документов и перевозимой ручной клади на железнодорожных и автовокзалах в этих регионах.