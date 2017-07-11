Рабгруппа учла 396 поправок к законопроекту о медреформе – замминистра Ковтонюк

Рабочая группа при доработке ко второму чтению законопроекта № 6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медпомощи и обеспечения лекарственными средствами учла полностью или по существу 396 поправок, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Рабочая группа комитета здравоохранения завершила свою миссию: текст законопроекта 6327 с учетом поправок депутатов готов к рассмотрению комитетом. 396 поправок учтены полностью или по существу", - написал он на своей странице в сети "Фейсбук".

По словам П.Ковтонюка, "основная конструкция законопроекта осталась целостная, а во многих аспектах он стал лучше".

В то же время он отметил неурегулированность вопроса финансирования медпомощи на первичном уровне. "Какова будет судьба первичного звена медицинской помощи? Останется ли она в старой системе (распределение медицинской субвенции через местный бюджет), перейдет на оплату за каждого пациента (с коэффициентами) с прямыми выплатами из бюджета медицинским учреждениям? Наша позиция четкая: для реформы это очень принципиальный вопрос. От него будет зависеть успех не только "первички", но и реформы в целом. Если "первичка" не перейдет на новую модель, в этой звена (особенно в сельской местности) не будет шансов на возрождение. Поэтому мы будем занимать бескомпромиссную позицию", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.

При подготовке ко второму чтению законопроекта №6327 депутаты подали 886 поправок ко второму чтению на 328 страницах.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что члены рабочей группы по доработке законопроекта по медицинской реформе согласовали позицию относительно исключения из документа нормы о сооплате за медицинские услуги.