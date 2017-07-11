В результате непогоды во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов – ГСЧС

В результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"С 10 на 11 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов во Львовской области. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства.