События

08:51 11.07.2017

В результате непогоды во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов – ГСЧС

В результате непогоды в ночь с 10 на 11 июля во Львовской области обесточены 19 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

"С 10 на 11 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 19 населенных пунктов во Львовской области. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Интерфакс-Украина
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