РФ готова выслать граждан Украины в ответ на ужесточение правил въезда в Украину – росСМИ

Россия готова принять меры в ответ на ужесточение правил въезда в Украину заявил в понедельник первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сообщают российские СМИ.

"Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, или так называемого биометрического контроля - это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет", - заявил Ф.Клинцевич.

По словам парламентария, РФ готова выдворить четыре миллиона украинских граждан, работающих в РФ, "популярно объяснив при этом, что своим безвременным возвращением на родину они обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично Петру Порошенко".

Как сообщалось, 10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов по итогам состоявшегося заседания проинформировал, что для граждан РФ, проживающих на территории Украины, вводится обязательная регистрация по месту проживания и необходимость подачи информации относительно перемещения по территории страны.

Он также сообщил, что СНБО Украины принял решения о введении системы биометрического контроля для въезжающих в Украину граждан иностранных государств и внедрении электронной системы предварительной регистрации для намеревающихся въехать в Украину граждан РФ к 1 января 2018 года.