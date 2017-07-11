За год учителям повысили зарплату на 50% - Гриневич

Повышение зарплат учителям средней школы составило 50% за год, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Уже в этом году мы подняли учителям заработную плату на 50% и продвинули их по единой тарифной сетке. То есть мы уже сделали шаг, чтобы идти к этой планке (рост зарплаты учителей в ходе реализации реформы образования - ИФ). Но темп этого продвижения покажет экономическое развитие страны", - заявила министр в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

В то же время Л.Гриневич оценила имплементацию реформы средней школы в Украине в 6 млн. евро.

"Этот проект ориентировочно будет иметь стоимость шесть миллионов евро. Он рассчитан на четыре года. Это не слишком большие средства на такой период времени, но эти средства мы вложим именно в формирование новой модели педагогического образования. Потому что у нас сегодня осталась архаичная модель педагогического образования, которая скорее молодых учителей обеспечивает теоретической подготовкой, но не дает им практических современных инструментов", - сказала Л.Гриневич.