Япония планирует оказать МВД дополнительную помощь для проведения реформ

Япония планирует оказать министерству внутренних дел Украины дополнительную помощь для проведения реформ, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Украине Шикеги Суми на встрече с главой МВД Арсеном Аваком, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно заявлению посла, японское правительство готово оказывать техническую и материальную помощь для поддержки курса реформ МВД.

Кроме того посол и министр договорились о совместной рабочей поездке в зону АТО с посещением полицейских подразделений.