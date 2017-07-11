События

07:28 11.07.2017

Боевики за сутки совершили 22 обстрела позиций сил АТО, 1 военнослужащих погиб – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей совершили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых погиб 1 украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлые сутки в зоне проведения АТО не прошли спокойно. Уже традиционно активные провокации врага фиксировались вечером и ночью… К сожалению не прошли вчерашние сутки и без потерь. Около 19 часов, в районе Станицы Луганской результате подрыва погиб один украинский воин. В целом на протяжении суток боевики 22 раза нарушили режим перемирия", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Мариупольском направлении зафиксировано 15 обстрелов позиций сил АТО. Боевики обстреливали Новомихайловку и Березовое из гранатометов, Широкино – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП, Марьинку и Талаковку – из пулеметов.

Ответный огонь бойцы ВСУ открывали преимущественно из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении боевики обстреливали Малиновое и Катериновку из минометов калибра 82 мм, Новотошковское и Новозвановку – из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения.

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